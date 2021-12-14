Москву рекордно засыпало снегом [ Редактировать ]
В Москве прошел рекордный снегопад за последние 28 лет. За минувшие сутки на Москву обрушились самые сильные этой зимой аномальные снегопады. Об этом сообщает "РИА Новости".
На ВДНХ зафиксировано девять миллиметров снега, на Балчуге - 11, в Тушино - 10.
Таким образом выпало 20% от месячной нормы снега, составляющей 56 миллиметров.
В Санкт-Петербурге на голову прохожей упала льдина на набережной реки Мойки.
Пострадавшая потеряла сознание, ее отвезли в больницу. Сейчас женщина находится в реанимации.
Ранее метеорологи спрогнозировали, какую погоду стоит ожидать украинцам в декабре 2021 года. Согласно данным, средняя месячная температура воздуха будет в пределах климатической нормы, как для начала зимы.
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Другу добу Львівщину засипає снігом. На ранок в області повністю або частково були знеструмлені майже сотня населених пунктів.