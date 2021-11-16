В австралійському штаті зафіксували рекордний холод [ Редактировать ]
Рекордний холод у австралійському острівному штаті Тасманія. Зокрема, в столиці - Гобарті - зафіксували три градуси за Цельсієм.
Це найнижча за 7 десятиріч температура. А ще штат засипало снігом. За словами синоптиків, холодне південно-західне повітря прийшло до Тасманії з Антарктиди.
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Про це повідомляє Український Гідрометцентр. За прогнозами синоптиків, завтра нічна температура по країні коливатиметься від 3 до 8 градусів морозу.
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