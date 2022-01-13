На Донбасі ОБСЄ виявила скупчення озброєння окупантів [ Редактировать ]
Танки, "Гради" й міномети. На Донбасі ОБСЄ виявила скупчення озброєння окупантів. Супротивник розмістив техніку за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння, - йдеться у щоденному звіті місії.
Зокрема, на полігоні біля селища Мирне, на Луганщині, зафіксовані три реактивні системи залпового вогню "Град". Поряд із селищем Круглик - 30 танків.
А неподалік Мирного - майже 4 десятки танків, 20 гаубиць та 6 протитанкових гармат "Рапіра".
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