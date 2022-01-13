В Казахстані розпочалося виведення сил ОДКБ [ Редактировать ]
В Казахстані розпочалося поступове виведення сил ОДКБ. А це - кілька тисяч військових і важка техніка. П'ять держав-союзників доправили їх до казахстанських міст минулого тижня на тлі протестів.
За словами влади, ситуація в країні спокійна. З 7-ї ранку у трьох областях скасований режим надзвичайної ситуації. Тим часом, ООН вимагає розслідувати вбивства протестувальників. І з'ясувати, чи було виправданим застосування сили з боку правоохоронців.
Нагадаємо, президент Касим-Жомарт Токаєв дозволив стріляти по демонстрантах. Це й викликало занепокоєння Організації. Водночас правозахисники Емнесті Інтернешнл закликають казахську владу назвати точну кількість загиблих під час мітингів. А також відпустити усіх арештованих журналістів і активістів. За останніми даними, в Казахстані затримані вже понад 10 тисяч людей. Найбільше - в Алмати.
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У колишній столиці тривають "зачистки". Протягом минулої доби там затримали майже тисячу 700 осіб.
Він вже оголосив про успішне завершення миротворчої місії. По допомогу до Організації договору колективної безпеки влада Казахстану звернулася 6 січня - на тлі масових заворушень у країні.
Окрім того, президент країни обіцяє кадрові перестановки і в силових відомствах.
У вітчизняному МЗС насильство у Казахстані засудили, і висловили співчуття у зв'язку зі смертю людей. А ще зазначили, що закордонні військові сили повинні поважати незалежність і кордони Казахстану.
Понад п'ять тисяч затриманих, 164 жертви і серед них - двоє дітей. У Казахстані протестують уже тиждень. Найзапекліші сутички між мітингарями та силовиками відбулися в Алмати.