В Казахстані розпочалося поступове виведення сил ОДКБ. А це - кілька тисяч військових і важка техніка. П'ять держав-союзників доправили їх до казахстанських міст минулого тижня на тлі протестів.

За словами влади, ситуація в країні спокійна. З 7-ї ранку у трьох областях скасований режим надзвичайної ситуації. Тим часом, ООН вимагає розслідувати вбивства протестувальників. І з'ясувати, чи було виправданим застосування сили з боку правоохоронців.

Нагадаємо, президент Касим-Жомарт Токаєв дозволив стріляти по демонстрантах. Це й викликало занепокоєння Організації. Водночас правозахисники Емнесті Інтернешнл закликають казахську владу назвати точну кількість загиблих під час мітингів. А також відпустити усіх арештованих журналістів і активістів. За останніми даними, в Казахстані затримані вже понад 10 тисяч людей. Найбільше - в Алмати.