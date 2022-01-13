Глава Министерства здравоохранения Франции Оливье Веран инфицировался коронавирусной инфекцией. Об этом министр сообщил на своей странице в Twitter.

Сейчас министр ушел на самоизоляцию, однако продолжает выполнять свои обязанности дистанционно. Как добавляют источники французских СМИ, у министра болезнь протекает в легкой форме - у него "легкие симптомы".

Отмечается, что Веран привит тремя дозами COVID-вакцины. Накануне он участвовал в заседании правительства, теперь министр находится на лечении болезни.

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Кроме того, в Украине начинается новая волна COVID. Число положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря, среднее количество новых обнаружений в Украине составило до 4540 человек в день.

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