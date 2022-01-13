Чотирилапа зірка Тік-Току: вівчарка Вайріс виконує обов'язки прикордонника [ Редактировать ]
Героїня наступного матеріалу на підвищення зарплати за свою службу не претендує. Хоча обов'язки прикордонника виконує справно. Йдеться про вівчарку Вайріс. У її патріотизмі ніхто не сумнівається, а її популярності може позаздрити будь-який блогер. Із чотирилапою зіркою Тік-току познайомилася Марина Михайловська.
Вона знає і Гімн України, і чий Крим. Окрім звичайних команд, службова вівчарка з Херсонського прикордонного загону виконує й такі, що вже полюбилися користувачам популярної молодіжної соцмережі.
-Слава Україні! - Гав! - Чий Крим? - Гав! - Так, наш.
Владислав і Вайріс разом працюють уже 3 роки. Наразі патрулюють адмінмежу з Кримом. У робочі дні собака затримує порушників, а у вихідні є час не лише для тренувань.
Владислав Степанець, військовослужбовець Херсонського прикордонного загону:
Ми з нею дивилися парад до Дня Незалежності України, побачили наших хлопців-кінологів, це нас надихнуло зняти своє відео.
І перше ж відео лише за 3 дні набрало понад мільйон лайків. Нині у Вайріс тисячі підписників. А повідомлень стільки, що господар уже не в змозі всі їх прочитати.
Юлія - одна з шанувальниць Вайріс.
Юлія Винник, підписниця Вайріс:
У ТікТок мало патріотичного контенту. Тому, коли я забивала спеціальні хеш-теги, мені потрапила ця собака. А потім я дізналася, що вона служить у прикордонних військах, думаю, ого, клас!
Хоча, окрім патріотичного контенту, на сторінці вівчарки-прикордонниці можна побачити й кадри наслідків її відпочинку.
Образити Вайріс себе не дасть. Її улюблена помста - розправитися з речами господаря. А одного разу навіть затопила кімнату, пошкодивши баклажки з водою. При цьому собака полюбляє бути в центрі уваги та повсякчас вимагає ласки.
Владислав Степанець, військовослужбовець Херсонського прикордонного загону:
Вона як дівчинка, дуже любить обійматися та цілувати любить обійматися та цілувати всіх. Вона як дитина. Вона моя третя дитина. Грається з дітьми. Діти її люблять.
А от на службі Вайріс слухняна й відповідальна. Керівництво її цінує, адже чотирилапа прикордонниця має важливу місію.
Іван Шевцов, помічник начальника Херсонського прикордонного загону:
Ця собака працює так само, як і всі інші, задачі у всіх однакові - захистити територію України. Через неї іде популяризація державної прикордонної служби. Можливо хтось з молоді, дивлячись на ТікТок, прийме рішення, вступить до лав Херсонської прикордонної служби і стане також кінологом.
А господар вівчарки планує створити власний канал, де ділитиметься секретами дресирування тварин.
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