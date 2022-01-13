Тисяча, яка надихнула... на читання. Українці вже витратили мільярд гривень із державних щедрот. І здебільшого на книжки! Втім, не лише на них. Які ще послуги і товари зацікавили людей? Рейтинг покупок на ковідну тисячу склала Ярина Марків.

-Я довго думала, як зробити зиму дуже теплою. Відбирала ті тексти, в яких буде одне добро. Мене звати Ірина Говоруха. Займаюсь тим, що пишу книги щодня.

Про життя, сім'ю та кохання. І так майже 8 років. Хоча в доробку Ірини Говорухи вже 10 романів, видаючи кожну нову книжку, переживає, чи "смакуватиме" вона читачам.

-Пекар пече булки. Він чітко знає, що в нього вийде, він чітко знає який буде смак, я ніколи не знаю, який смак буде моєї книжки.

А рецепт приготування "їжі для душі" завжди влітає в копійку.

Ірина Говоруха, письменниця:

Прожити на письменницьку зарплату - нереально, неможливо. Тому ми працюємо з чоловіком удвох, в нас є такий тандем - він продюсує, він рекламує, він продає, а я займаюся лише творчістю.

Та пандемія вдарила по всіх, без винятку.

Андрій Малицький, продюсер письменниці:

У 21-му році було дуже важко, продажі впали майже на 20% - особисто по нам, по видавництвам - на 40-50%, але коли вийшла ця тисяча за грудень та січень, ми відбили всі свої втрати.

"Вакцинна тисяча спрацювала!", - додає Андрій. Державі вдалося не лише підштовхнути українців активніше щепитися і...читати, а й підтримати бізнес.

Люди дзвонили нам і казали: "Почекайте трохи, ми дуже хвилюємось щоб книги не скінчилися, ми вакцинуємось, отримаєм цю тисячу і зараз купимо цю книгу у вас".

До речі, книжки очолюють рейтинг покупок на ковідну тисячу.

"Якусь хорошу книжку" придбали більш як тих, хто вже розстався із дарованою тисячею.

Серед них - і Олександр. Хоча йому "професія веліла". Чоловік - гендиректор одного з найбільших видавництв України.

Я також планую на залишок моєї ковідної тисячі купити нову книжку Барака Обами "Земля обітована".

Олександр тішиться: після старту "єПідтримки", продажі в їхньому інтернет-магазині зросли майже втричі. Замовлень зараз - десятки тисяч!

Олександр Кірпічов, гендиректор видавництва:

Ми мусили значно збільшити потужність серверів працювати понаднормово у вихідні, розширити команду інтернет-магазину, щоб виконати всі ці замовлення. Деякі книжки протягом декількох днів скінчилися.

Другий номер у рейтингу покупок - квитки в кінотеатр. Там зараз - ажіотаж.

Марина Кудерчук, голова Держкіно України:

Ми розмовляємо з дистриб'юторами, з кінотеатрами, як київськими, так і регіональними, і дуже гарні відклики. Відвідувачі використовують на кіно ці кошти ковідні.

Та ще й так, що ставлять рекорди. За словами голови Асоціації кінотеатрів, такої кількості глядачів - ще на жодні свята не було!

Сергій Зленко, голова Асоціації кінотеатрів України:

Це для нас був великий сюрприз, не вистачало місць на поточний день, глядачі купували квитки на наступні дні.

За минулий тиждень ми зібрали всі кінотеатри, за прокат фільмів майже 3 мільйони доларів.

Для порівняння - торік було на мільйон доларів менше. Ну а рекордсменом касових зборів став...

Сергій Зленко, голова Асоціації кінотеатрів України:

Фільм "Людина-павук. Нема шляху додому". Цей фільм зібрав в українському прокаті понад 200 мільйонів гривень.

Та кому масова екранна культура не до вподоби - пішли на ковідну тисячу...

На театральні квитки свої гроші витратив кожен восьмий. І майже стільки ж купили інші квитки. На вокзалі:

-Так, додому їздили. Тому якраз на канікули витратили тисячу.

А от у спортзал на свята йшли не так охоче. Таких виявилося сім із половиною відсотків. Та багато хто розлучитися з тисячею - не поспішає. Українці вже отримали понад 6 мільярдів гривень, а витратили лише мільярд. Тож рейтинг покупок може змінитися. Та варто пам'ятати, що зволікати з покупками не слід. Бо ковідною тисячею можна буде розраховуватися лише протягом чотирьох місяців.