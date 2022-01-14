Ворог двічі за добу порушував режим тиші на сході країни [ Редактировать ]
Від початку доби на сході України ворог двічі порушував режим тиші із застосуванням забороненого озброєння. Поблизу Причепилівки противник обстріляв українські позиції із мінометів 82 калібру. А неподалік Станиці Луганської - застосував важкі міномети 120 калібру. Втрат серед військовослужбовців немає.
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Він - у лікарні, стан стабільний, - повідомляють у штабі Об'єднаних сил. За добу ворог тричі відкривав вогонь у бік позицій Збройних сил на Донбасі.
Це - старший солдат Віктор Кучеренко. Попри новорічне перемир'я, це вже третя смерть наших бійців лише за цей тиждень.
Окупаційні війська вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Ну от зараз на горизонті чуємо серії потужних, але далеких вибухів. Це можливо артилерія. І взагалі військові розповідають, що останнім часом супротивник вочевидь на своїх полігонах постійно влаштовує навчання, готується до чогось.
За добу ворог двічі порушував режим тиші. Обидва рази противник відкривав вогонь у бік Пісків зі станкових протитанкових гранатометів.