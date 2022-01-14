Швеція і Фінляндія можуть розраховувати на швидкий вступ до НАТО [ Редактировать ]
Швеція і Фінляндія можуть розраховувати на швидкий вступ до НАТО. Про це заявив Генсек Альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, в разі подання цими країнами заявки на членство - процес прийняття до НАТО відбудеться, цитую, "дуже швидко". На думку Столтенберга, і Швеція, і Фінляндія - відповідають стандартам Альянсу. До того ж вони постійно проводять спільні навчання разом з військовими НАТО. Нагадаю, на тлі скупчення російських військ уздовж українських кордонів - в уряді Швеції та Фінляндії нещодавно наголосили на важливості співпраці з НАТО.
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