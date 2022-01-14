Усім українським правоохоронцям у січні обіцяють підвищити зарплату - на 10 відсотків - це близько тисячі гривень. Зараз оклади не дотягують навіть до середнього показника по країні. Результат - масові звільнення. Нині в Україні - понад 17 тисяч вакансій поліцейського. Як самі силовики оцінюють свою роботу - розпитували наші кореспонденти.

Українські патрульні - масово пишуть заяви. На звільнення. За останній рік - жетони здали 13 тисяч копів!

Альона Стрижак, голова патрульної поліції в Харківській області:

І ми стикнемося після Нового року з тим, що буде стояти приміщення управління, транспортні засоби, і не буде працівників поліції. Престижу професії немає через те, що в нас низька заробітна плата.

Патрульний Олександр погодився нам розповісти, як це - жити на зарплату копа. Чоловік працює у поліції вже п'ять років. Згадує, коли тільки-но влаштувався на роботу, мав гідну зарплату - на кілька тисяч більшу, ніж тоді була середня по області.

Олександр Буханець, інспектор управління патрульної поліції:

На початку, у 2016 році зарплата співробітника рядового патрульної поліції - це було вісім тисяч гривень. На той час це була достатньо конкурентна зарплата.

Зараз Олександр отримує близько 13 тисяч.

Олександр Буханець, інспектор управління патрульної поліції:

Одному може вистачати, двом працюючим теж, як виживають люди, у яких є сім'я, у яких є діти?

Після хвилі невдоволення і звільнень - у Нацполіції пообіцяли: вже в січні зарплату поліцейським таки підвищать на 10 відсотків. Очільник МВС Денис Монастирський на своїй сторінці запевнив: для цього додатково виділили мільярд гривень. А з першого лютого на ту ж десяту частину піднімуть оклади й для рятувальників, прикордонників, нацгвардійців та працівників міграційної служби.

Проте, таке підвищення не дуже тішить копів.

Олег Кравцов, патрульний поліцейський Дніпра:

В середньому це 1000 грн до ЗП. Я вважаю, що будь-яка людина, яка розуміє, скільки й що коштує, буде просто посміхатися з цих 10 відсотків. Потрібно не менше 20 тисяч гривень за цю роботу.

Віктор Нестеренко, голова Запорізької обласної профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України:

Зарплата поліцейського нижче, ніж середня по Україні. Єсть поліцейські, які молодший склад поліції, отримує зарплату 10-11 тисяч гривень, якщо взяти уже в середньому, це десь 12 тисяч гривень.

І це при тому, що служба поліцейського - і небезпечна, і складна. Тож для багатьох поліцейських обіцяне - нехай і не надто істотне - підвищення зарплати буде своєрідним маркером того, що їхню - роботу принаймні поважають.