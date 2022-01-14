Правоохоронцям обіцяють підвищити зарплату на 10 відсотків [ Редактировать ]
Усім українським правоохоронцям у січні обіцяють підвищити зарплату - на 10 відсотків - це близько тисячі гривень. Зараз оклади не дотягують навіть до середнього показника по країні. Результат - масові звільнення. Нині в Україні - понад 17 тисяч вакансій поліцейського. Як самі силовики оцінюють свою роботу - розпитували наші кореспонденти.
Українські патрульні - масово пишуть заяви. На звільнення. За останній рік - жетони здали 13 тисяч копів!
Альона Стрижак, голова патрульної поліції в Харківській області:
І ми стикнемося після Нового року з тим, що буде стояти приміщення управління, транспортні засоби, і не буде працівників поліції. Престижу професії немає через те, що в нас низька заробітна плата.
Патрульний Олександр погодився нам розповісти, як це - жити на зарплату копа. Чоловік працює у поліції вже п'ять років. Згадує, коли тільки-но влаштувався на роботу, мав гідну зарплату - на кілька тисяч більшу, ніж тоді була середня по області.
Олександр Буханець, інспектор управління патрульної поліції:
На початку, у 2016 році зарплата співробітника рядового патрульної поліції - це було вісім тисяч гривень. На той час це була достатньо конкурентна зарплата.
Зараз Олександр отримує близько 13 тисяч.
Олександр Буханець, інспектор управління патрульної поліції:
Одному може вистачати, двом працюючим теж, як виживають люди, у яких є сім'я, у яких є діти?
Після хвилі невдоволення і звільнень - у Нацполіції пообіцяли: вже в січні зарплату поліцейським таки підвищать на 10 відсотків. Очільник МВС Денис Монастирський на своїй сторінці запевнив: для цього додатково виділили мільярд гривень. А з першого лютого на ту ж десяту частину піднімуть оклади й для рятувальників, прикордонників, нацгвардійців та працівників міграційної служби.
Проте, таке підвищення не дуже тішить копів.
Олег Кравцов, патрульний поліцейський Дніпра:
В середньому це 1000 грн до ЗП. Я вважаю, що будь-яка людина, яка розуміє, скільки й що коштує, буде просто посміхатися з цих 10 відсотків. Потрібно не менше 20 тисяч гривень за цю роботу.
Віктор Нестеренко, голова Запорізької обласної профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України:
Зарплата поліцейського нижче, ніж середня по Україні. Єсть поліцейські, які молодший склад поліції, отримує зарплату 10-11 тисяч гривень, якщо взяти уже в середньому, це десь 12 тисяч гривень.
І це при тому, що служба поліцейського - і небезпечна, і складна. Тож для багатьох поліцейських обіцяне - нехай і не надто істотне - підвищення зарплати буде своєрідним маркером того, що їхню - роботу принаймні поважають.
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Зараз із зарплатами поліцейських - біда! Вони вже не дотягують навіть до середнього показника по країні. Результат - масові звільнення.
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