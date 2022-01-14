У Чорногорії пом'якшили правила в'їзду для українських подорожувальників. Нашим співвітчизникам необхідно мати один із чотирьох документів - негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген, сертифікат про повну імунізацію чи довідку про одужання від COVID-19. Раніше до Чорногорії могли потрапити лише повністю вакциновані туристи чи ті, хто перехворів, однак - обов'язково - з негативним ПЛР-тестом. Водночас Таїланд впроваджує туристичний збір для іноземців - 300 бат, або 250 гривень.