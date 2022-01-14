Десятки тисяч французьких учителів вийшли на протести [ Редактировать ]
Десятки тисяч французьких учителів вийшли на протести. Освітяни невдоволені безладною політикою протидії ковіду в навчальних закладах. Останньою краплею стало повідомлення про обов'язкове тестування на коронавірус напередодні виходу із зимових канікул, правила якого змінилися двічі за останній тиждень. Педагоги запевняють - такі непослідовні дії упродовж всієї пандемії вкрай негативно позначилися на навчальному процесі. Через протести у четвер більшість французьких шкіл не працювали. За підрахунками профспілок, на мітинги у Парижі та інших містах вийшло близько 50% персоналу освітніх закладів.
Валері Плушар, голова профспілки регіону Фіністр:
Ми вимагаємо більше нових співробітників і вакансій у всіх сферах національної освіти: медичних і соціальних робітників, учителів, організаторів шкільного життя, вихователів для учнів з інвалідністю. Міністр освіти мав би в обов'язковому порядку найняти цих людей для боротьби з пандемією. Але за останні роки міністерство не вклало у це жодного євро. Навпаки продовжують скорочувати робочі місця.
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