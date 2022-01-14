Без перерахунків чи компенсацій - заплатити за тепло люди просто не зможуть

Платіжний бунт. Жителі Миколаєва відмовляються платити за комірне. Бо вартість лише опалення у кілька разів перевищує їхні доходи. Та навіть за таких тарифів - мешканці деяких будинків мерзнуть та вимушені грітися електрообігрівачами. В ситуації розбиралися наші кореспонденти.

У Гліба - чотирикімнатна квартира. Тож комунальні послуги для нього ніколи не були дешевими. Та коли отримав платіжку за грудень - вжахнувся. Бо в ній побачив цифру - 12 Тисяч гривень!

Гліб Розуменко, житель Миколаєва:

В прошлом году мне начислили по 36 гривен за квадрат, в этом у меня получается около 112 грн. Это во сколько раз разница? Если посчитать, что мне на квартиру пришло четыре гкал, это больше 500 кубов газа. Это нереально спалить такую цифру.

Гліб називає це тарифне підвищення "повзучим". Бо й за листопад йому й сусідам виставили чималі суми:

Гліб Розуменко, житель Миколаєва:

Когда нам прислали в прошлом месяце не за полный месяц, за 20 дней, плюс теплая погода, платежка была за общую площадь 7800, мы и соседи начали поднимать кипиш, потому что ценник нереальный.

Аби заплатити за опалення, жаліються сусідки Гліба, не вистачить навіть кількох пенсій. Тож люди - згуртувались і пішли скаржитись - і тепловикам, і керівництву міста. Зверталися навіть до Кабміну та президента. У відповідь - лише відписки.

Ніна Вербицька, жителька Миколаєва:

Мы обращаемся к премьер-министру, который пообещал перед всем народом Украины, что тарифы на тепло не будут повышены. В этот же день мы получаем тарифы, которые в 3-4 раза выше. Платежки несовместимые с жизнью.

Такі захмарні платіжки отримали мешканці переважно старих будинків, де немає лічильників. У Миколаївській ТЕЦ, яка обслуговує цей дім, говорити з журналістами відмовилися. Втім, на своїй сторінці у Фейсбуці повідомили, що всі нарахування законні й відповідають затвердженим методикам.

Михайло Антоненко, експерт із питань управління житлом:

Про цю ситуацію, про можливість її виникнення, тепловики знали заздалегідь. Методика, на яку вони посилаються, була затверджена ще в середині минулого року. Вони знали, що наступний опалювальний сезон, в який вони будуть заходити… Я навіть гадаю, вони знали навіть, для яких будинків це стане проблемою.

Без перерахунків чи компенсацій - заплатити за тепло люди з цих будинків - просто не зможуть.