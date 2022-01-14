"Північний потік-2" залишиться без санкцій від США [ Редактировать ]
А от у Сполучених Штатах спроба застосувати санкції проти "Північного потоку-2" успіху не мала. Сенат країни відповідний проєкт закону відхилив. Документ, підготовлений сенатором Тедом Крузом, мав зобов'язати американського президента запровадити обмеження проти усіх посадовців та структур, пов'язаних із новим російським газогоном. Натомість до розгляду прийняли альтернативний законопроєкт, що передбачає широкі санкції проти російських урядовців та військових, а також банків - якщо Москва розпочне військові дії проти України.
по теме
Санкції, яких у Москві ще не бачили. Група сенаторів-демократів представила законопроєкт, який дозволить запровадити суворі обмеження у разі чергової агресії Росії проти України.
Положення документу, підготовленого сенатором Тедом Крузом, мали зобов'язати американського президента запровадити санкції проти усіх посадовців та структур, пов'язаних з новим російським газогоном.
"Визначилися. Ми більше не шукаємо варіантів", - повідомили пресі в Білому домі на умовах анонімності. Тобто, за будь-якого сценарію Сполучені Штати точно знають, як діятимуть.
"Визначилися. Ми більше не шукаємо варіантів", - повідомили пресі в Білому домі на умовах анонімності.
Согласно тексту документа, под рестрикции подпадают российские военные, правительственные чиновники и ключевые банковские учреждения