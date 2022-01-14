Росія залишиться під санкціями ЄС ще на пів року [ Редактировать ]
У Євросоюзі ще на пів року продовжили економічні санкції проти Росії. Відповідне рішення ухвалили через дестабілізаційні дії з боку РФ проти України. Ці заборони вперше запровадили в липні 2014 року - вони спрямовані на обмеження доступу до ринків капіталів ЄС для певних російських банків і компаній. А також унеможливлюють фінансову допомогу для російських фінансових інституцій. Окрім того, санкції блокують прямий або непрямий імпорт, експорт та передачу всіх матеріалів, які стосуються оборони.
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Ці заборони вперше запровадили в липні 2014 року - вони спрямовані на обмеження доступу до ринків капіталів ЄС для певних російських банків і компаній.
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