У Євросоюзі ще на пів року продовжили економічні санкції проти Росії. Відповідне рішення ухвалили через дестабілізаційні дії з боку РФ проти України. Ці заборони вперше запровадили в липні 2014 року - вони спрямовані на обмеження доступу до ринків капіталів ЄС для певних російських банків і компаній. А також унеможливлюють фінансову допомогу для російських фінансових інституцій. Окрім того, санкції блокують прямий або непрямий імпорт, експорт та передачу всіх матеріалів, які стосуються оборони.