Десятки тисяч французьких учителів вийшли на протести. Освітяни невдоволені безладною політикою протидії ковіду в навчальних закладах. Останньою краплею стало повідомлення про обов'язкове тестування на коронавірус напередодні виходу із зимових канікул, правила якого змінилися двічі за останній тиждень. Педагоги запевняють - такі непослідовні дії упродовж всієї пандемії вкрай негативно позначилися на навчальному процесі. Через протести у четвер більшість французьких шкіл не працювали. За підрахунками профспілок, на мітинги у Парижі та інших містах вийшло близько 50% персоналу освітніх закладів.

Валері Плушар, голова профспілки регіону Фіністр: