В Кировоградской области перевернулся и слетел в кювет рейсовый автобус, который следовал из Мариуполя в польский город Свиноуйсце. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Авария произошла вечером 13 января.

На автодороге Стрый - Изварино возле пгт Смолино автобус сообщением Мариуполь - Свиноуйсце (Республика Польша) опрокинулся в кювет. К счастью, погибших среди пассажиров нет.

Спасатели, прибывшие на место аварии, обесточили автобус и обеспечили освещение места происшествия. Для пассажиров организовали пункт обогрева до прибытия резервного транспорта.

Напомним, что рано утром 14 января в Днепропетровской области между селами Песчанка и Новоселовка автобус с пассажирами протаранил "ВАЗ 2101". После столкновения и легковушка, и автобус вспыхнули.

Во время аварии в автобусе находились 10 пассажиров и водитель - они не пострадали и вовремя покинули салон. Водителю "копейки" не повезло - его зажало в салоне и он сгорел заживо.