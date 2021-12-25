В результате пожара никто не пострадал Источник: ГСЧС Украины

В Кировоградской области горел психоневрологический интернат. Во время пожара медики самостоятельно эвакуировали 131 пациента. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Пожар возник в ночь на субботу, 25 декабря, в селе Веселый Кут Новоукраинского района в психоневрологическом интернате. Возгорание началось на цокольном этаже трехэтажного здания.

Сигнал о ЧП пожарные получили в 03:06. До прибытия пожарных расчетов медикам удалось самостоятельно потушить огонь и вывести из здания 131 пациента.

Спасатели выяснили, что в фойе цокольного этажа загорелся диван. Не исключено, что его поджег кто-то из пациентов. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, что на днях произошел масштабный пожар на базе отдыха в Винницкой области. Спасаясь от огня, люди выпрыгивали из окон, от травм скончались два человека.