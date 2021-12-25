Под Кропивницким горел психоневрологический интернат, эвакуировали 130 человек [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В Кировоградской области горел психоневрологический интернат. Во время пожара медики самостоятельно эвакуировали 131 пациента. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Пожар возник в ночь на субботу, 25 декабря, в селе Веселый Кут Новоукраинского района в психоневрологическом интернате. Возгорание началось на цокольном этаже трехэтажного здания.
Сигнал о ЧП пожарные получили в 03:06. До прибытия пожарных расчетов медикам удалось самостоятельно потушить огонь и вывести из здания 131 пациента.
Спасатели выяснили, что в фойе цокольного этажа загорелся диван. Не исключено, что его поджег кто-то из пациентов. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.
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