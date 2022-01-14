Под Днепром сгорел пассажирский автобус, есть жертвы (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Днепропетровской области между селами Песчанка и Новоселовка автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
Авария произошла 14 января около 8:30 на автодороге Мелиоративное-Песчанка. Водитель автомобиля "ВАЗ 2101" выехал на встречную полосу и протаранил автобус "Эталон", который двигался по маршруту №721.
После столкновения и легковушка, и автобус вспыхнули. Во время аварии в автобусе находились 10 пассажиров и водитель - они не пострадали и вовремя покинули салон. Водителю "копейки" не повезло - его зажало в салоне и он сгорел заживо.
Полиция выясняет все обстоятельства аварии, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, что два дня назад возле поселка Росишки Днепропетровской области прямо во время движения загорелся автобус, который перевозил рабочих одного из местных предприятий. К счастью, никто не пострадал.
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