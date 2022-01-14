Срочно нужна помощь: мама троих детей родила дочку и впала в кому [ Редактировать ]
Семья, в которой родилась доченька срочно нуждается в помощи! 6 января Наталья Шкаревская-Севрук после успешных родов девочки Маши упала в глубокую кому 4 степени.
По сей день женщина не приходит в себя. На данный момент она находится в лучшей клинике Украины "Оберіг" под максимальным наблюдением лучших врачей.
Обеспокоенный муж просит всех неравнодушных помочь семье, в которую беда приходит не впервые. Три года назад у них умерла 4-летняя дочь, родители воспитывают трех сыновей.
Нужна ваша поддержка, как финансово, так и духовно. Мы пока не знаем, сколько продлится кома и в дальнейшем реабилитация.
Важна молитва каждого, сорокоуст на имя Наталия-Анна (при крещении).
Оказать помощь можно на карты:
- Моно банк - 4441114449136132
- Приват банк - 5218572221240513
*Обязательно укажите в назначении платежа на лечение Шкаревской-Севрук Наталии.
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