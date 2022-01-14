Семья, в которой родилась доченька срочно нуждается в помощи! 6 января Наталья Шкаревская-Севрук после успешных родов девочки Маши упала в глубокую кому 4 степени.

По сей день женщина не приходит в себя. На данный момент она находится в лучшей клинике Украины "Оберіг" под максимальным наблюдением лучших врачей.

Обеспокоенный муж просит всех неравнодушных помочь семье, в которую беда приходит не впервые. Три года назад у них умерла 4-летняя дочь, родители воспитывают трех сыновей.

Нужна ваша поддержка, как финансово, так и духовно. Мы пока не знаем, сколько продлится кома и в дальнейшем реабилитация.

Важна молитва каждого, сорокоуст на имя Наталия-Анна (при крещении).

Оказать помощь можно на карты:

Моно банк - 4441114449136132

Приват банк - 5218572221240513

*Обязательно укажите в назначении платежа на лечение Шкаревской-Севрук Наталии.