Померла ще одна постраждала через пожежу в Косівській лікарні [ Редактировать ]
Сьогодні зранку в Київському опіковому центрі померла ще одна постраждала в пожежі в Косівській лікарні. Медсестрі Світлані Ватаманюк було 58 років. Її санавіацією з Івано-Франківська до столиці доправили ще 30 грудня. Під час пожежі у жінки обгоріла половина тіла.
Нагадаю, 28 грудня в реанімації Косівської лікарні спалахнула пожежа. Тоді загинули чотири пацієнти, і постраждало троє медиків. Санітарка, в якої було обпечено 90 відсотків тіла, померла наступного дня. Ще один лікар знаходиться нині в Івано-Франківській обласній лікарні. Він постраждав найменше. Йому мають провести пересадку двадцяти відсотків шкіри.
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