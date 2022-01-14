Сьогодні зранку в Київському опіковому центрі померла ще одна постраждала в пожежі в Косівській лікарні. Медсестрі Світлані Ватаманюк було 58 років. Її санавіацією з Івано-Франківська до столиці доправили ще 30 грудня. Під час пожежі у жінки обгоріла половина тіла.

Нагадаю, 28 грудня в реанімації Косівської лікарні спалахнула пожежа. Тоді загинули чотири пацієнти, і постраждало троє медиків. Санітарка, в якої було обпечено 90 відсотків тіла, померла наступного дня. Ще один лікар знаходиться нині в Івано-Франківській обласній лікарні. Він постраждав найменше. Йому мають провести пересадку двадцяти відсотків шкіри.