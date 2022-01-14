"Украина готова ответить на кибератаки" - Ермак [ Редактировать ]
В пятницу, 14 января, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил о том, что практически 90% правительственных сайтов, пострадавших от кибератаки минувшей ночью, возобновили работу. Об этом сообщает "Укринформ".
Он также отметил, что Украина готова ответить на эти атаки.
СБУ и украинская разведка проводят очень глубокий анализ ситуации и уже имеют определенные мнения по поводу того, кто стоит за кибератакой.
По его словам, Украина тесно сотрудничает с международными партнерами по вопросам кибербезопасности, в том числе с США и Великобританией.
Конечно, мы абсолютно готовы ответить на эти атаки и продолжить сотрудничество с нашими партнерами для обеспечения защиты.
По его словам, кибератаки являются одни
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Кроме того, в Германии хакерская атака впервые привела к объявлению режима чрезвычайной ситуации. Его ввели власти района Ангальт-Биттерфельд в федеральной земле Саксония-Ангальт. В регионе серверы местной администрации не могут возобновить работу из-за атаки на компьютерную систему.
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