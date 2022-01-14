Будували і не добудували. На Львівщині в шахтарському селищі Гірник за програмою президента почали реконструкцію єдиної школи. Закінчити ремонт планували 31 грудня. Утім, робіт і досі - непочатий край. Чому так? І де зараз навчаються діти? Дізнавалася Христина Гашенко.

Школа селища Гірник. Тут - понад 400 учнів. Ремонтувати навчальний заклад почали ще торік - у травні. А закінчити не можуть і досі. Спершу зробили фасад. Потім - дах і фундамент. А вже з вересня взялися за внутрішні роботи.

Наталія Маяк, директорка Червоноградської школи:

Почалися роботи в дуже повільних темпах, дуже мало людей було, був такий місяць, що нічого не робилося крім сигналізації.

Не лише довго, але й низькоякісно, нарікає директорка школи.

Наталія Маяк, директорка Червоноградської школи:

Ось це остаточний варіант дошки, без пасів, не шліфована, волога, мокра, подивіться, вона пролежала 2 місяці, вона вже і цвіте, і шпари.

Та й у самому проєкті реконструкції - суцільні "шпари". Багато важливих нюансів просто не передбачили.

Наталія Маяк, директорка Червоноградської школи:

Спортивний зал - взагалі порожній прямокутник в проекті. І не зробити електрику, не зробити електрощитові, ну то нащо мені така реконструкція, перепрошую.

Тож у вересні обладміністрація розірвала з підрядником договір. Оголосила новий конкурс. Утім тендер знову виграла та ж компанія!

Завершити роботи будівельники обіцяли до кінця року. Але не встигли. Ані підлоги не зробили, ані частини стін, ані дверей.

Підрядник пояснює - у терміни не вклалися, бо ж у проєкт часто вносять зміни.

Петро Зелінський, представник фірми-будівельника:

Наприклад, те ж опалення, не було чого там вказано по проекту, там електрика не була вказана, то всьо йде додатковими роботами.

То ж повернутися на навчання дітям просто нікуди.

Уляна Литвинюк, голова батьківського комітету Червоноградської загальноосвітньої школи:

Доходило до того, щоб ми вже може якісь приміщення майстерні, яка не опалювалась на той момент, можливо, закаулки коридору, ми максимум хотіли, щоб дітей розмістили, але фізично вони не поміщалися.

Зрештою - частину дітей розмістили в будинку культури.

-Тут колись була гримерка, тепер зробили навчальний кабінет.

Софія, учениця 11 класу:

Це краще, ніж на дистанційному навчанні. Спілкуємося вживу з вчителем, можемо краще почути, спілкуємося зі своїми однокласниками.

А частину старшокласників розташували в адмінбудівлі.

Христина Гашенко, кореспондентка:

Навчаються діти і в колишній будівлі селищної ради. Тут виділили три приміщення. За гроші громади зробили ремонт, а ось парти і дошки принесли із школи.

Через стіну - кабінет старости Гірника.

Василь Терих, староста села Гірник:

Неудобств немає, я так скажу, і водоканал приїжджає, і субсидії, умови всі тут забезпечені.

Щоправда у цих кабінетах не так просторо. Ледь втулили три ряди парт.

- А як ви сюди проходите? Відсуваєте парти? -Так.

Хто відповість за зірвану державну програму з реконструкції школи на Львівщині, в обласній адміністрації відповісти не змогли.

Степан Куйбіда, директор Департаменту економічної політики Львівської ОДА:

Ми бачили, що підрядник не добросовісно виконує роботи в частині темпів тих робіт, ну але ми не могли собі позволити в останньому кварталі 21-го року йти на нові тендерні процедури, ну бо це би знову затягування часу.

Чиновники запевняють: ремонт завершать. До... квітня.