Спочатку кермувальник підняв опонента, а далі кинув його головою просто об асфальт.

У Києві заарештували занадто агресивного водія. Напередодні чоловік побив перехожого, бо той зробив йому зауваження через неправильне паркування.

Спочатку кермувальник підняв опонента, а далі кинув його головою просто об асфальт. І лупцював нещасного, аж поки не втрутилися свідки. Потерпілого забрали до лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою. Нападника суд відправив у СІЗО на два місяці, призначивши йому майже мільйон гривень застави.