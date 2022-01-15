У Києві водій побив перехожого через зауваження про неправильне паркування [ Редактировать ]
У Києві заарештували занадто агресивного водія. Напередодні чоловік побив перехожого, бо той зробив йому зауваження через неправильне паркування.
Спочатку кермувальник підняв опонента, а далі кинув його головою просто об асфальт. І лупцював нещасного, аж поки не втрутилися свідки. Потерпілого забрали до лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою. Нападника суд відправив у СІЗО на два місяці, призначивши йому майже мільйон гривень застави.
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