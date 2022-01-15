Туристка загинула під час сходження на Говерлу [ Редактировать ]
Трагедія в Карпатах. Під час сходження на Говерлу загинула туристка з Одещини, ще двоє травмувалися. Мандрівники вирішили піднятися на гору, аби попити кави на вершині. Але через відлигу схили покрилися кригою. На гору люди майже піднялися, проте під час спуску, послизнулися і полетіли вниз. Старша жінка померла на місці. Її син та невістка зазнали травм і зараз у лікарні з переломами.
Юрій Микитишин, заступник начальника відділення поліції м. Яремче:
Вона попередньо вдарилася головою до дерева. Не так об скалисту поверхню, як просто впала головою до дерева. Отримала травму голови, внаслідок якої, я так думаю, наступила смерть.
Христина Перцович, речниця управління ДСНС в Івано-Франківській області:
Найбільш ймовірно, що туристи проігнорували штормові попередження від рятувальників, бо останнім часом таких попереджень було багато. І саме про обледеніння і також про те, що дуже сильний вітер.
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