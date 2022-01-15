Трагедія в Карпатах. Під час сходження на Говерлу загинула туристка з Одещини, ще двоє травмувалися. Мандрівники вирішили піднятися на гору, аби попити кави на вершині. Але через відлигу схили покрилися кригою. На гору люди майже піднялися, проте під час спуску, послизнулися і полетіли вниз. Старша жінка померла на місці. Її син та невістка зазнали травм і зараз у лікарні з переломами.

Юрій Микитишин, заступник начальника відділення поліції м. Яремче:

Вона попередньо вдарилася головою до дерева. Не так об скалисту поверхню, як просто впала головою до дерева. Отримала травму голови, внаслідок якої, я так думаю, наступила смерть.

Христина Перцович, речниця управління ДСНС в Івано-Франківській області: