Тест як квест. Сполучені Штати терміново закупили пів мільярда тест-систем на Ковід. Вирішили роздавати їх жителям країни безкоштовно, щоб ті перевірялися вдома. У такий спосіб намагаються хоч якось врятувати ситуацію, адже черги у пунктах тестування були величезні і медики не справлялися. Звідки такий наплив людей? І чому влада допустила цю кризу? Щоб з'ясувати це, Дмитро Анопченко теж зайняв чергу на "ковідну" перевірку.

Люди - скаржилися.

-Неймовірно складно простий тест зробити!

Казали, нервів уже не вистачає…

-Звісно ж нервую - і це на свята.

Хвилювалися за близьких.

-У мене батькі старенькі - боюсь їх заразити!

І все тому, що черги зробити тест в Америці були неймовірні; не у кожного вистачало терпіння дочекатися.

-Свята, не свята - черги завжди величезні. Ось у цій - людей, думаю, 200 - 250. І це ми ще не у Вашингтоні, а на околиці міста. Якщо б я зараз в останнього запитав - за ким займати чергу - і дочекався моменту, поки в мене візьмуть тест - минула б година, півтори, а може і навіть дві. І це дуже незручно, дуже холодно чекати, а ще - це небезпечно, адже просто поруч із тобою може бути хворий.

У пунктах тестування пацієнтів приймають тільки за записом - просто "з вулиці" аналіз не здати. Але всі ці люди у нескінчених чергах, якраз і мають свої 5 хвилин, заздалегідь заброньовані онлайн. І попри це - все одно доводиться чекати.

Звісно ж це бентежить. Я знаю, що по всій країні зараз нестача тестів, але ж люди мають бути обережними перед тим, як їхати додому, щоб побачити свої сім'ї. І потрібно вжити необхідних заходів, перш ніж їх обійняти, треба берегти своїх близьких!

Вимога тримати соціальну дистанцію звісно ж ще більше розтягує чергу. Спробували, щоб люди не мерзли на вулиці - організувати тестування просто в машинах. Мовляв, і зручніше - ти з теплого салону не виходиш, з іншими не контактуєш…

Але ось дивіться відео з місцевих новин - на дорогах (особливо на вихідних) утворювалась страшенна тиснява, автівки охочих перевіритися блокували десятки кварталів…

Ситуацію треба рятувати - вирішили і лікарі, і місцева влада. І вмовили Білий дім повністю поміняти схему. Новий план не тільки радикально збільшити кількість пунктів для тестування, але й привчити американців перевірятися самостійно - замість того, аби у чергах вистоювати!

З цих бусиків, припаркованих у людних місцях, вже роздають тест-системи для перевірки вдома. Усе безкоштовно, бери скільки треба - і навіть жодних документів, що ти місцевий, показувати не треба.

-Це можливість запобігти хворобі! Якщо я раптом "підхопила" вірус, то заражу і своїх літніх батьків, і решту родини. А так - сама перевірюсь, треба буде - сама ізолююсь. Шкода тільки, що тест-систем так мало.

Поки що за ними і дійсно "полюють". Але згодом "домашні тести" мають бути на кожному кроці. Джо Байден особисто розпорядився закупити 500 мільйонів - на додачу до ще півмільярда, які уряд вже придбав. Навіть більше, вже цього тижня мають відкрити урядовий веб-сайт.

На ньому кожен охочий зможе замовити собі тест поштою. Відправлять його у конверті теж безоплатно, за рахунок держави. Ще одне нововведення - у Штатах вирішили безкоштовно роздавати людям і маски із високим рівнем захисту, N95. І коли у людей їх буде вдосталь, планують із часом зобов'язати всю країну носити у приміщеннях лише їх.