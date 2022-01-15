На Україну можуть чекати серйозніші кібератаки, ніж та, що сталася в ніч на п'ятницю. Про це повідомило агентство Рейтерс із посиланням на експертів галузі. Фахівці попереджають - цілями хакерів можуть стати енергетичні підприємства, банки та лікарні.

Протистояти таким загрозам навчилися в Ізраїлі. Там діє ціла державна структура, яка веде війну у кіберпросторі і навіть армія бере участь у віртуальних битвах. Ізраїльський досвід вивчав Антон Готліб.

Атака на українські сайти показала всю вразливість державних інфраструктур. Хто володіє інформацією, той володіє світом, - ніколи ще ця приказка не була на часі так, як зараз. Збуваються найгірші передбачення фантастів - тотальна цифровізація породила нову загрозу, яка, можливо, страшніша за будь-яку зброю.

Ось, наприклад, мій телефон. У ньому є доступ до мого банківського рахунку, всі мої пересування, аж до поїздок за кордон, відвідування лікарів, практично будь-які особисті дані, фотографії документів. Зловмисник, котрому вдасться зламати захист цього пристрою, може отримати доступ до мого особистого життя, включаючи подробиці, про які навіть я вже не пам'ятаю. Це справжня особиста інформаційна скринька Пандори.

Але загрози особі - це ще пів біди. Звісно, фото, викладене в Інстаграмі, може багато розповісти фахівцеві. Та це навряд чи стане загрозою національній безпеці. Часи, коли хакери зламували лише банківські рахунки або викрадали особисті дані, давно минули. Тепер кіберпростір - це поле бою, де борються держави. Вже немає потреби порушувати чужу повітряну межу, щоб розбомбити електростанцію. Можна проникнути в її системи управління та знеструмити ціле місто.

Одед Вануну, фахівець із кібербезпеки:

Ми маємо розуміти, сьогодні в кіберпросторі вже не просто скоюють злочини. Там триває справжня війна. І групи хакерів, організації чи уряди намагаються отримати доступ до критично важливих систем своїх супротивників, щоб узяти їх під контроль. І, якщо їм це вдається, вони можуть зруйнувати все. Або вимагати колосальні гроші за те, щоб не руйнувати.

Навіть Ізраїль, з його надсучасними технологіями, не зміг уникнути таких проривів. Декілька місяців тому хакери зламали системи безпеки однієї з великих лікарень і заблокували доступ до архіву, вимагаючи викуп за розблокування. Усі документи довелося відновлювати вручну, операції були скасовані, а всім госпіталям наказали робити копії на папері. І це, мабуть, досить м'який наслідок зламу.

Одед Вануну, фахівець із кібербезпеки:

Якщо хакерам вдається обрушити якусь інфраструктуру, це негайно позначається на повсякденному житті, з тієї ж причини - все діє онлайн. "Поклали" банківську систему, люди не можуть користуватися кредитними картками та починається хаос. Відключили світлофори - місто захлинається в заторах. На будь-якому рівні будь-яка подібна дія одразу впливає на звичайних громадян.

Втім, єврейська держава давно не веде кібервійни на рівні окремих організацій чи банків. Створено національний центр кібербезпеки, в армії діють підрозділи, завдання яких - боротися з хакерами у віртуальному просторі. Але головне, треба не лише захищатись, а переходити в наступ.

Хакерські атаки на іранські ядерні об'єкти, параліч нафтової галузі Тегерана і навіть перше у світі використання бойового комп'ютерного вірусу - це справа рук ізраїльських спецслужб. Тут давно зрозуміли - у змаганні снаряда та броні завжди програє броня.