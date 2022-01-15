Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера [ Редактировать ]
Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера італійського клубу "Дженоа". Керівництво команди подякувало зірці українського футболу за співпрацю, яка тривала усього 2 місяці.
Хоча контракт із "грифонами" Шевченко підписав на три роки. Але у дев'яти матчах Серії, а його підопічні зазнали цілої низки поразок. І заробили усього три очки.
Як повідомляють ЗМІ, клуб може повернути на посаду попередника Шевченка - Давіде Баллардіні, або ж запросити німецького футболіста й тренера Бруно Лаббадіа. Та перед тим українцю мають виплатити 20 мільйонів євро компенсації за дострокове розірвання контракту.
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