Завдяки помічникові, хлопчик бачить і чує все, що відбувається в класі.

Учень вдома, аватар за партою. Німецьким школярам, які через хворобу не можуть місяцями ходити до школи, допомагають роботи. Як працює ця система? І чому так важливо врятувати дітей від ізоляції? Розкаже Тетяна Логунова.

На перший погляд може здатися, що діти цієї берлінської школи граються з роботом. Але ні, вони спілкуються зі своїм однокласником Джошуа. Через важку хворобу легень хлопчик щонайменше пів року не зможе ходити до школи.

Джошуа, учень:

Я так скучив за школою. Він дає мені змогу її відвідувати.

Він - це аватар - мініробот, який сидить за партою замість Джошуа. Завдяки помічникові, хлопчик бачить і чує все, що відбувається в класі. А ще може спілкуватися з учителькою та однокласниками.

Джошуа, учень:

Він може подати вчительці сигнал, що я хочу щось сказати. Аватар блимає білим і викладач розуміє, що я маю якісь запитання.

Коли Джошуа захворів, батькам запропонували перевести його в спеціалізований навчальний заклад. Однак, керівництво школи знайшло інший вихід. Директорка звернулася до чиновників і попросила їх купити для закладу "аватар".

Торстен Кюне, керівник відділу освіти берлінського району Марцан-Хеллерсдорф:

Ми придбали для шкіл району чотири такі системи. Адже це крок уперед, у майбутнє. Завжди є і будуть учні, які з певних причин не зможуть брати участі в заняттях особисто. Завдяки аватару вони залишаться частиною шкільної спільноти.

У парі з аватаром Джошуа займається вже декілька місяців. Результатом задоволені й батьки, і вчителі.

Сімон Мартінангелі, мати Джожуа:

Я дуже рада, що Джошуа вчиться і розвивається. Він вже читає, рахує, пише. Попри хворобу, він - у колективі.

Уте Вінтерберг, директорка школи:

Діти розмовляють із ним, разом сміються, а інколи навіть перешіптуються на заняттях. Джошуа полюбляє це діло.

Лікарі обіцяють, що наступного навчальнного року Джошуа точно повернеться за парту. Тоді його аватар передадуть іншому учневі.

Такі аватари - розробка норвезьких інженерів. Тому перші екземпляри сіли за парти саме в Норвегії ще декілька років тому. Нині ж їх тисячі. Аватари допомагають вчитися дітям у Швеції, Великій Британії, Швейцарії, Німеччині та інших європейських країнах.