В Карпатах объявили о чрезвычайной ситуации: что произошло [ Редактировать ]
В Карпатах синоптики объявили об опасности схода снежных лавин. Об этом сообщила пресс-служба Украинского гидрометеоцентра.
Таким образом, согласно прогнозам синоптиков, в горах Ивано-Франковской области будет сохраняться третий уровень снеголавинной опасности.
17 января, в связи со снегопадами, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень опасности - значительный).
Ранее мы писали, что в пятницу, 24 декабря, в высокогорье Закарпатья ожидается значительный (третий) уровень снеголавинной опасности. Как отмечали синоптики, снежные лавины возможны из-за прогнозируемых снегопадов и вьюги в эти дни.
Кроме того, на территории Украины из-за непогоды без электроснабжения остались 67 населенных пунктов в 5 регионах. По состоянию на утро 16 января, в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) сработали системы автоматической защиты.
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