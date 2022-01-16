В Карпатах синоптики объявили об опасности схода снежных лавин. Об этом сообщила пресс-служба Украинского гидрометеоцентра.

Таким образом, согласно прогнозам синоптиков, в горах Ивано-Франковской области будет сохраняться третий уровень снеголавинной опасности.

17 января, в связи со снегопадами, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень опасности - значительный).

Ранее мы писали, что в пятницу, 24 декабря, в высокогорье Закарпатья ожидается значительный (третий) уровень снеголавинной опасности. Как отмечали синоптики, снежные лавины возможны из-за прогнозируемых снегопадов и вьюги в эти дни.

Кроме того, на территории Украины из-за непогоды без электроснабжения остались 67 населенных пунктов в 5 регионах. По состоянию на утро 16 января, в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) сработали системы автоматической защиты.