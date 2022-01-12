Украинцев предупредили о чрезвычайной опасности: что произошло [ Редактировать ]
В Украине объявлено штормовое предупреждение. В украинских областях будет сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба Украинского Гидрометеоцентра.
Согласно прогнозам синоптиков, в четверг, 12 января, на территории Украины днем в западных областях будут наблюдаться порывы ветра 15-20 м/с.
Отмечается, что на этой неделе в Украине фиксируют сильные морозы. Температура воздуха в некоторых регионах опустилась до -19 градусов.
Читайте также, синоптики предупредили о непогоде в Украине. Сегодня снова на дорогах гололедица, а в горах - угроза схода лавин, сегодня и завтра на дорогах страны, кроме южной части, гололедица (I уровень опасности, желтый), в Киевской области и в столице 10-12 января на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
Кроме того, погода в Украине во вторник, 11 января, будет облачной. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура будет колебаться от +1 в восточных регионах до -6 на Киевщине и Сумщине, сильные морозы ударят на Севере.
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