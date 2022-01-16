Под Офисом Президента в Киеве состоялась акция "Джордж Сорос – вон из Украины!". Митингующие выступали против подрывного вмешательства в дела Украины миллиардера Джорджа Сороса и его структур.

Это уже не первая подобная акция: аналогичные мероприятия состоялись во Львове и Ужгороде.

Сотрудников структур Сороса обвиняют в подрывной деятельности против государственного суверенитета Украины, конституционного строя, существующих органов государственной власти, против основ духовности и нравственности украинского народа (в том числе путём пропаганды разлагающей ЛГБТ-идеологии).

Также выступавшие негодовали, что Джордж Сорос и его структуры поддерживают и поощряют нелегальную иммиграцию в Европу, в том числе Восточную.

Общественные активисты подчеркнули, что под видом поддержки программ в области образования и гражданских инициатив, структурами Сороса финансируются подрывные организации, готовящие государственный переворот в Украине.

Участники акции держали плакаты с "антисоровскими" лозунгами: "Соросята – мерзкие предатели Украины!", "Сорос – заклятый враг Украины!", "Украина – без мошенника Сороса!", "Нет!" – внешнему управлению Украиной!".

Кроме того, протестующие скандировали "Джордж Сорос – вон из Украины!".

За время своей деятельности Международный фонд "Возрождение" выделил на свои проекты в Украине свыше 180 миллионов долларов США.

Во многих странах, в том числе в Венгрии, Азербайджане, деятельность Сороса и его фондов под запретом.

Бывший Президент Украины Пётр Порошенко своим Указом № 634/2015 от 12 ноября 2015 года наградил Джорджа Сороса Орденом Свободы – одной из высших государственных наград Украины.