Граждане Украины потратили 1,3 миллиарда гривен по программе "еПоддержка". Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, по состоянию на 15 января 8,2 млн человек открыли карты в банках для получения денежных средств по данной программе.

Уже свыше 1,3 млрд гривен потратили украинцы в рамках президентской программы "еПоддержка". Самыми популярными направлениями остаются книги, кино и ж/д билеты.

Отмечается, что в то же время, 7 млн ​​человек подали заявки в "Дие" на получение 1000 гривен за вакцинацию от COVID-19.

Читайте также, в Украине уже почти месяц идут выплаты "ковидной тысячи". Деньги за вакцинацию, как известно, можно тратить только на определенные категории товаров и услуг, в целом по программе "єПідтримка" уже переведено почти 6,4 млрд грн.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский поставил Кабинету Министров задачу подготовить отдельную программу выплаты тысячи гривен украинцам в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19.

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