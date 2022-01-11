"Ковидная тысяча": на что тратят деньги украинцы (инфографика) [ Редактировать ]
В Украине уже почти месяц идут выплаты "ковидной тысячи". Деньги за вакцинацию, как известно, можно тратить только на определенные категории товаров и услуг. В пресс-службе Министерства экономики предоставили информацию о том, на что украинцы чаще всего тратят "тысячу Зеленского".
Следует отметить, что в целом по программе "єПідтримка" уже переведено почти 6,4 млрд грн. Более 1 млрд грн из полученных средств украинцы уже потратили. В большинстве случаев, как отмечают в ведомстве, они покупают книги или билеты в кино.
Как потратить тысячу Зеленского?
Все вакцинированные двумя дозами украинцы могут получить от государства 1000 грн на виртуальную карту, которую нужно оформить в одном из банков-партнеров.
В самой программе "єПідтримка" нужно зарегистрироваться через онлайн-портал "Дія", однако потратить свой бонус, как вздумается, нельзя.
"Тысячей Зеленского" можно оплатить:
- книги;
- билеты в театр, на концерт, в кинотеатр или в музей;
- билеты на любой вид транспорта в пределах Украины;
- абонемент в спортзал;
- с 1 января лица старше 60 лет могут купить лекарства.
Читайте также, Кабинет министров Украины утвердил перечень кодов для бизнеса, который сможет принять оплату картой с тысячей гривен за вакцинацию от коронавируса. Правительство утвердило перечень MCC-кодов, которые присваиваются банком, для бизнеса в программе "еПоддержка".
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