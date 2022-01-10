Президент Украины Владимир Зеленский поставил Кабинету Министров задачу подготовить отдельную программу выплаты тысячи гривен украинцам в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Деньги должны выплачиваться в рамках программы "еПоддержка". Премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания заявил, что более 6,7 млн ​​украинцев подали заявки на получение 1 тыс. грн помощи по программе "еПоддержка". На счета украинцев уже перечислили 6 млрд грн.

В рамках программы граждане уже потратили 1 млрд грн, из них:

на книги - 35% средств;

кино - 29%;

ж/д билеты - 13%;

театры - 12%;

спортклубы - 7,5%.

Разрабатывается порядок введения категории "лекарства" для полностью вакцинированных людей старше 60 лет. По словам главы правительства, против COVID-19 вакцинировали 14,8 млн украинцев, из которых 13,98 млн получили две дозы.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что в украинские села будут отправлять бригады для вакцинации.