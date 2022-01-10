"Тысячу Зеленского" будут выплачивать вакцинированным подросткам [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поставил Кабинету Министров задачу подготовить отдельную программу выплаты тысячи гривен украинцам в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Деньги должны выплачиваться в рамках программы "еПоддержка". Премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания заявил, что более 6,7 млн украинцев подали заявки на получение 1 тыс. грн помощи по программе "еПоддержка". На счета украинцев уже перечислили 6 млрд грн.
В рамках программы граждане уже потратили 1 млрд грн, из них:
- на книги - 35% средств;
- кино - 29%;
- ж/д билеты - 13%;
- театры - 12%;
- спортклубы - 7,5%.
Разрабатывается порядок введения категории "лекарства" для полностью вакцинированных людей старше 60 лет. По словам главы правительства, против COVID-19 вакцинировали 14,8 млн украинцев, из которых 13,98 млн получили две дозы.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что в украинские села будут отправлять бригады для вакцинации.
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Вже з восьмого січня всі охочі українці можуть отримати третю - бустерну дозу. У МОЗ кажуть, щеплюватимуть людей за старою схемою.
Щоправда, отримати її можуть лише люди старші за 60 років. І не раніше ніж через шість місяців після другої вакцинації. Щеплюватимуть охочих "Пфайзером".
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Сьогодні останніми небезпечну зону покинули Волинська та Запорізька області. Тож у нас - не залишилось жодного "червоного" регіону.
Всем гражданам Грузии старше 50 лет, которые начиная с 1 января получат первую дозу вакцины от коронавируса, государство заплатить по 200 лари (1 765 грн). За вторую или бустерную дозы вакцины вознаграждение не предусмотрено