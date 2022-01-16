Это будет благоприятное время, в которое многим из нас удастся сделать свою жизнь лучше. Астрологи дали советы каждому знаку, чтобы нам было проще справляться с трудностями.

Овен

Для Овнов неделя пройдет под девизом "действуй, иначе проиграешь". Важно проявлять активность во всех сферах жизни. Это идеальное время для труда, любви, занятий спортом, путешествий.

Телец

Влияние космоса в период с 17 по 23 января будет очень благоприятным для домашних дел и забот, поэтому Тельцам можно будет как следует убраться в доме, привести в порядок рабочее место и избавиться от ненужных вещей, блокирующих позитивную энергетику.

Близнецы

Пока Уран силен в начале своего правильного пути, Близнецам стоит перенять полезные привычки, повышающие энергетику. Это их время, их возможность выйти на сцену и диктовать всем свои правила игры. Очень важно не унывать и не бояться брать на себя ответственность за свое будущее. Амбициозные представители этого воздушного знака вырвутся вперед и смогут заработать больше денег, чем обычно. Близнецам стоит опасаться болезней и чрезмерной усталости. Это их единственные враги, которые могут нарушить все планы.

Рак

Ракам стоит реже слушать советы незнакомых людей и тех, кому они не доверяют. Рекомендации родственников и второй половинки можно взять на вооружение.Слушать сердце рекомендуется и в сфере любви. Оно подскажет наикратчайший путь к гармонии.

Лев

У Львов во второй половине недели возможно начало периода невезения. Астрологи считают, что с 17 по 23 января Львам придется поступиться некоторыми своими принципами. Представителям данного огненного знака придется стать более дисциплинированными, пунктуальными.

Дева

Воплотить все желания в жизнь Девам поможет сила самовнушения. Мысли обладают мощной энергией, особенно когда они исходят из самого сердца и когда человек в них не сомневается. Уверенным в себе Девам эта неделя сулит множество приятных сюрпризов — встреч, событий.

Весы

В начале недели могут возникнуть тревожные мысли. Именно они станут главным катализатором проблем во всех сферах жизни. Примерно со среды все пойдет как по маслу, а вот в воскресенье настроение снова может быть испорчено, но уже негативным аспектом Солнца и Меркурия.

Скорпион

У людей данного знака в период с 17 по 23 число могут быстро заканчиваться силы. На этой неделе полезно будет размышлять о перспективах, о будущем, о новых планах, заниматься покупками, отправляться в путешествия. Можно проявить немного эгоизма, уделяя побольше времени себе. Конечно, могут возникнуть ситуации, когда близким в самом деле понадобится поддержка. В таком случае важно не оставаться в стороне.

Стрелец

На этой неделе Уран избавится от ретроградности, что положительно скажется на жизни Стрельцов. Самое главное - не испытывать себя на прочность. Стрельцам лучше побыть дома, избавиться от рисков и как можно реже провоцировать окружающих людей на негативные эмоции. Можно нарваться на кого-то мстительного и бескомпромиссного. Также у людей этого знака может возникнуть потребность в понимании и душевном тепле. Им нужно почаще общаться с теми, кто им дорог.

Козерог

Люди данного знака вырвутся вперед в работе и бизнесе. Их ждет очень продуктивная неделя, на которой можно смело браться за творческие дела и задачи. На этой почве у Козерогов может появиться много новых недоброжелателей, ведь многие люди завистливы. В понедельник астрологи советуют избавить дом от хлама. Это укрепит энергетику и здоровье.

Водолей

У Водолеев ожидается динамичная и интересная, а также продуктивная неделя. Возможно, придется много времени уделить общению, совместной работе с людьми. Возможны новые знакомства в деловой и любовной сферах. В период с 17 по 23 января нужно как можно тщательнее продумывать дела и ни в коем случае не рисковать.

Рыбы

Для Рыб самым важным условием счастья станет эмоциональное здоровье. Чем больше эти люди будут трудиться, тем больше лавров получат. Любые негативные изменения в жизни они смогут обратить себе на пользу. В этом им помогут звезды и планеты, особенно Уран. В целом неделя будет очень яркой и запоминающейся, пишет dailyhoro.ru.

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