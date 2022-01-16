Друге життя новорічним ялинкам вирішили подарувати волонтери в Брюсселі. Там створили своєрідний "притулок" для хвойних, який працює третій рік поспіль.

Охочі можуть висадити в ньому своє дерево, щоб забрати його наступної зими додому. Як усе працює - розкаже Олена Абрамович.

Рік тому на цій ділянці поміж залізничними коліями були самі чагарники. Тепер тут розсадник фруктових дерев та різдвяних ялинок.

Мешканка Брюсселя Марлен взялася за лопату, аби спробувати зберегти свою першу живу різдвяну ялинку. Раніше вона прикрашала оселю штучними.

Хочеться, щоб вона пожила трохи довше!

Довелося попітніти: ґрунт тут не найлегший - з домішками будівельного сміття. Але за 15 хвилин роботи у парі з товаришем Марлен таки викопала невеличку ямку. Ще трішки повозилися з горщиком - зняти його через проросле коріння було непросто.

Марлен Бореманс, мешканка Брюсселя:

Ми спочатку хотіли посадити її у нас в саду, але не були впевнені, чи стане місця. Тож я почала шукати в інтернеті, де ще її можна було б залишити, і так натрапила на цю ініціативу.

Марлен збирається навідуватися час від часу, щоб підживлювати деревце чи поливати. Організатори розсадника записують контакти власників і надсилатимуть їм інформацію щодо стану ялинок.

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Юрію, власне, належить ідея створення цього притулку для ялинок.

Два роки тому наш телеканал знімав першу таку акцію. Тоді охочих була черга. За кілька годин люди висадили 35 різдвяних дерев. Та не усім було за чим повертатися.

Юрій Белламанс, засновник організації "Сусіди-садівники":

Вижили далеко не усі - лише 15-20%. Причина у тому, що більшість дерев, які привезли, були уже мертвими. Люди ставили їх у вітальні й не поливали. Коріння починало сохнути, і все - шансів ніяких. Це не одразу видно, але з часом саме через це починає осипатися хвоя.

Найбільше шансів дожити до наступного року у маленьких ялинок - їхнє коріння не таке пошкоджене, як у більших, що продаються у тісних горщиках.

Олена Абрамович, кореспондентка:

Ось ця ялинка, швидше за все, не виживе, тому що ми бачимо, що тут опала хвоя, верхівка теж доволі суха, а це означає, що велика частина коріння уже мертва.

Дерев, які сюди привезли утретє - поки нема. Проте є ті, які висадили вже друге. А по ось цю маленьку ялинку власник цього року не приїхав.

Якщо її не заберуть перед наступним Різдвом, то ми віддамо комусь, хто згодиться за нею доглядати.

Організатори розсадника кажуть: їх основна діяльність - розведення плодових дерев. Саджанці роздають безплатно мешканцям міста - фінансується проєкт з бюджету Брюсселя. А ялинки - це суто волонтерська ініціатива. І кожна з них, що дожила до наступного Різдва - це маленька перемога.