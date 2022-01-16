Российский актер из сериалов "Кухня" и "Медиум" Иван Рудаков скончался на 44-м году жизни.

"Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет", - написали родные в соцсетях.

Ранее семья Рудакова сообщила, что их сын находится в реанимации 57-й больницы в крайне тяжелом состоянии.

За годы актерской деятельности Иван Рудаков принял участие в съемках более 40 фильмов и сериалов.

Среди них - "Мата Хари", "Ванечка", "Комиссарша", "Не отрекаются любя…", "Эйнштейн. Теория любви", "Соната для Веры", "Алешкина любовь", "Ищейка".

Однако наибольшую известность ему принесли работы в сериалах "Кухня", "Медиум" и "Ланцет".

Напомним, что в январе 2021 года в Калифорнии умерла одна из самых титулованных актрис в истории американского телевидения Клорис Личмен. Ей было 94 года. Премию "Оскар" Личмен получила за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Последний киносеанс" (The Last Picture Show, 1971).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.