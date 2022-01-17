Уряд Канади радить своїм громадянам не їхати до України [ Редактировать ]
Не їхати в Україну радить своїм громадянам уряд Канади. Усе через загрозу російської агресії, зокрема нарощування військ РФ біля українського кордону.
Тамтешнє міністерство закордонних справ закликало відмовитися від неважливих поїздок до нашої країни. Крім того, відомство рекомендує не їздити в Крим, а також в Донецьку і Луганську області.
Такі рекомендації МЗС не є обов'язковими для канадців, проте вони впливають на вартість страховок та інших послуг.
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