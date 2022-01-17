Двоє людей загинули внаслідок цунамі в Перу [ Редактировать ]
Перу накрило цунамі. Двоє людей загинули. Це поліцейські, які працювали на місцевому пляжі.
Нагадаю, у Тихому океані поблизу королівства Танго сталося виверження підводного вулкана. Явище спричинило цунамі.
Велика вода накрила кілька островів королівства, а також дісталася берегів Нової Зеландії, Австралії та США. Там стихія потопила кілька десятків суден.
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