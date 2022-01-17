Французи протестують через нові карантинні обмеження [ Редактировать ]
Понад 50 тисяч людей вийшли на вулиці Франції через нові карантинні обмеження. Напередодні уряд країни вирішив запровадили ковід-перепустки.
Отримати такі документи можуть лише повністю щеплені громадяни. Ті, хто відмовиться від вакцинації, не матиме доступу до закладів харчування та розважальних центрів.
Таке нововведення обурило людей. Країною прокотилися мітинги, загалом - 170 демонстрацій. Найбільше протестувальників вийшло в Парижі - близько 7-ми тисяч. У столиці затримали 6 осіб.
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