Встреча Зеленского и Дуды: названы сроки [ Редактировать ]
Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда проведут встречу. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, сообщает PAP.
В частности, они обсудят российскую агрессию.
В последнее время переговоры с Россией проходили в различных форматах.
Впереди неделя, в течение которой также будут многочисленные консультации, преимущественно среди союзников. Наш президент встретится с президентом Украины.
Кроме того, он добавил, что после российско-американских переговоров есть заверения от американских союзников, что "независимо от того, что было решено, мы - союзники - будем информированы на разных уровнях".
Напомним, что Канаде рассказали подробности разговора Трюдо с Зеленским.
Ранее мы писали о том, что Кабинет министров утвердил новую программу на ближайшие пять лет по обустройству границы с Россией и Беларусью.
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