Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда проведут встречу. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, сообщает PAP.

В частности, они обсудят российскую агрессию.

В последнее время переговоры с Россией проходили в различных форматах.

Впереди неделя, в течение которой также будут многочисленные консультации, преимущественно среди союзников. Наш президент встретится с президентом Украины.

Кроме того, он добавил, что после российско-американских переговоров есть заверения от американских союзников, что "независимо от того, что было решено, мы - союзники - будем информированы на разных уровнях".

Напомним, что Канаде рассказали подробности разговора Трюдо с Зеленским.

Ранее мы писали о том, что Кабинет министров утвердил новую программу на ближайшие пять лет по обустройству границы с Россией и Беларусью.

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