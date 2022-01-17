Сеть центров лазерной эпиляции и других косметологических услуг "Лазерхаус" вновь стала триумфатором престижной премии "Выбор года".

Подробнее о достижениях компании вы можете прочитать на официальном сайте https://www.laserhouse.com.ua/. Здесь же представлены отзывы, информация о текущих акциях и инновационных процедурах.

Победа в своей номинации в рамках конкурса "Выбор года 2021" стала для компании уже седьмой по счету. Впервые аналогичного результата центрам лазерной эпиляции удалось добиться в 2010 году, как и в следующем - 2011 году.

Стоит отметить, что первое место в своей номинации "Сеть центров косметологии и лазерной эпиляции года" - это уже своеобразный тренд для "Лазерхаус". В течение последних четырех лет компания не дает шансов конкурентам, уверенно забирая себе заветный титул. Так сеть центров побеждала в 2018, 2019 и 2020 годах.

И это далеко не единственная победа, подтверждающая компетенцию компании в своей сфере услуг, как и выбор "Лазерхаус" со стороны многих клиентов. Только за 2021 год компания также получила Top Ukrainian Award 2021 – "Выбор страны". А в 2016 году компания забрала себе даже "American Aesthetics Awards" за тот профессионализм, с которым специалисты центров работают с американским лазерным оборудованием для эпиляции.

Как отмечают представители компании, появление в "копилке" "Лазерхаус" новых наград, включая таких престижных, как "Выбор года", еще раз подтверждает, что центры лазерной эпиляции являются лидерами в своем сегменте рынка.

Причем, не просто на бумаге и не по причине каких-то статических достижений, а благодаря потребительскому мнению: миллионы украинцев отдали свой голос в пользу именно этих центров эпиляции и косметологии, как в Киеве, так и других городах Украины.

В данный момент в сеть входят более 60 центров в разных регионах страны.

В очередной раз завоевать престижную награду, свидетельствующую о выборе Центра украинцами и росте аудитории постоянных клиентов, "Лазерхаус" удалось, в том числе, благодаря постоянной модернизации и инновации процедур.

Сейчас в центрах сети представлено лучшее оборудовании из мира аппаратной эпиляции (только лазеров последнего поколения более 150), а работают с ним сертифицированные специалисты.

Кроме того, центры продолжает работать с учетом ограничений, предоставляя, в том числе, консультации по фото или посредством Skype.