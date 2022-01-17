Такого в Печерському суді не було вже давно. Біля будівлі мітинг, а в середині ажіотаж не менший. Журналістів було так багато, що навіть не всі змогли до зали суду потрапити. Наша знімальна група п'ятого президента зустріла просто при вході.

"Ми стовідсотково впевнені в перемозі, бо правда з нами. В них немає нічого", - каже Петро Порошенко народний депутат, "Європейська солідарність".

В них - це у ДБР. П'ятому президенту Порошенку інкримінують державну зраду. За даними слідчих, саме Петро Порошенко узгодив постачання вугілля з окупованих територій.

Втім, за словами самого нардепа, підозри він так і не отримав. Та й постачання вугілля - не стосується повноважень президента.

"Жодного разу, шановні колеги журналісти і ваша честь, ми там не почули нічого про Порошенка. Чого ми тут зібралися, що ми аналізуємо? Що Порошенко дав доручення розібратися з шахраями офшорніками, які за тройною ціною постачають неякісне вугілля? І зараз би віддав. І до відповідальності притягнув, але це не входить до відповідальності президента. Президент займається безпекою і зовнішньою політикою", - каже Петро Порошенко.

"Дане клопотання є нікчемним, підписаним неповноважною особою, матеріали, які нам були надані підтверджували, що воно було... наш клієнт не має статусу підозрюваного. Тому ми вважаємо, що дане клопотання, має бути повернене прокурорам", - сказав адвокат Петра Порошенка Ігор Головань.

В засіданні довелося навіть перерву оголосити. На дві години. Все через матеріали слідства. Їх - багато, і адвокати Порошенка просто не встигли з ними ознайомитися.

"Ось вона причина перерви. Бачите. Ось це все треба почитати. Це клопотання, єдине клопотання. Про мільярд гривень застави", - сказав адвокат Порошенка Ілля Новіков.

"Підозрюваному слід визначити розмір застави, який забезпечить виконання ним визначених КПК обов"язків та належну процесуальну поведінку який має складати не менше 420 тисяч неоподаткованих мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 мільярд гривень", - кажуть прокурори.

Альтернатива в заставі один мільярд гривень - це тримання під вартою. Яке рішення винесе суд, чекаємо вже більше 2,5 годин. Розказав кореспондент програми "Подробиці" Богдан Вербицький.