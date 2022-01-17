Музиканти, науковці та митці заспівали щедрівки в Зоні відчуження. Ініціаторкою такої незвичної експедиції стала українська художниця Зінаїда. Разом з волонтерами мисткиня вже четвертий рік поспіль відвідує тамтешніх жителів. Цьогорічний візит став основою документального проєкту "Укорінені". У ньому Зінаїда зібрала рідкісні кадри про життя, побут та культуру тих, хто залишився жити в Чорнобильському Поліссі після трагедії.