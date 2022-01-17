Музиканти, науковці та митці заспівали щедрівки в Зоні відчуження [ Редактировать ]
Музиканти, науковці та митці заспівали щедрівки в Зоні відчуження. Ініціаторкою такої незвичної експедиції стала українська художниця Зінаїда. Разом з волонтерами мисткиня вже четвертий рік поспіль відвідує тамтешніх жителів. Цьогорічний візит став основою документального проєкту "Укорінені". У ньому Зінаїда зібрала рідкісні кадри про життя, побут та культуру тих, хто залишився жити в Чорнобильському Поліссі після трагедії.
по теме
Ангел, вогонь із сніжинкою, а ще льодовий танець фігур. Над своїми роботами 5-ро скульпторів у центрі Львова працюють вже другий день.
Бо засклений балкон - це вже українська класика, про яку іноземці навіть документальний фільм зняли! Тож звідки в нас бажання "облагородити" лоджію?
Мешкає чотириногий талант на прізвисько Пігкассо у притулку для тварин в Південній Африці. Полотна пише з 2016 року просто своїм п'ятачком.
Вірш "Молитва" - це частина однойменного проєкту, який Ірина Акімова створила п'ять років тому. На картинах - події 2014 року, рани від яких іще не загоїлися.
Такому мистецтву ніде не вчився. Ще 5 років тому працював будівельником, згодом веб-дизайнером.