18 января многие области Украины накроют снегопады и метели, местами снежные заносы будут достигать 131 сантиметра. 19 января снегопады спадут, а новая волна начнется вечером 20 января.

Об этом свидетельствуют данные погодного радара.

Так, 18 января по состоянию на 11:00 осадки будут наблюдаться не по всей стране, а частично в западных областях. В основном снегом будут охвачены регионы от северо-востока до юга - северные, центральные и восточные области.

Такая погода несколько обойдет центральные области (Киевскую область), а также север (Черниговскую область). Днем осадки прекратятся на юге страны. Снег ожидается в юго-западном регионе, в частности, в Черновцах.

По данным радара, по состоянию на 20:00 снегопады сосредоточатся только в центральных и северо-восточных областях. Будет снежить при минусовой температуре (от -2 до -6 градусов, кроме востока и юга) при достаточно мощном ветре - до 20 до 30 метров в секунду.

19 января фактически по всей стране вьюги прекратятся, будет снежить только на востоке.

20 января к вечеру осадки в виде обильных снегопадов возобновятся. Такая погода охватит северо-запад, запад, несколько коснется центра, а также севера и востока - от Харькова до Донецка и Луганска. По всей стране будет минусовая температура 2-8 градусов, на востоке до -16. Ветер останется и местами порывы ветра будут составлять 30 метров в секунду в Карпатах.

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