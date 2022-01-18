350 населених пунктів знеструмлено через негоду [ Редактировать ]
350 населених пунктів знеструмлено в Україні через негоду. Такі дані ДСНС на ранок.
Через пориви вітру найбільше постраждала Київщина. Без електрики майже сотня населених пунктів.
Складні погодні умови спричинили знеструмлення на Житомирщині та Тернопільщині. Також на багатьох автошляхах через перемети ускладнено рух. Водіїв закликають бути вкрай обережними під час поїздок.
по теме
В Киеве зафиксировали максимальную скорость ветра, она достигла 83 км/ч
В понедельник, 17 января, в Украине объявлено штормовое предупреждение
Из-за непогоды, которая бушевала в Украине в ночь на 15 января, в 16 регионах страны обесточено 1418 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины
В четверг, 13 января, в Украине синоптики объявили штормовое предупреждение