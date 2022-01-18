Колишній президент Казахстану з'явився на публіці [ Редактировать ]
Живий-здоровий, з країни не тікав. Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв - уперше від початку заворушень - з'явився на публіці.
Він записав відеозвернення і запевнив - попри чутки зі столиці під час протестів нікуди, нібито, не виїжджав. Назарбаєв засудив масові сутички та рішуче відкинув припущення щодо протистояння керівних еліт. За словами колишнього президента, жодного конфлікту немає. Сам Назарбаєв - звичайний пенсіонер, а влада цілком належить чинному лідеру - Касим-Жомарту Токаєву. Звернення пролунало на тлі масових звільнень оточення Назарбаєва з високих посад. Напередодні з Казахстану вилетів молодший брат Назарбаєва.
Нурсултан Назарбаєв, президент Казахстану (1991 - 2019):
Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти, он председатель Совета безопасности, в скором времени он будет избран председателем партии Нур-Отан. Поэтому никакого конфликта или противостояния элиты страны нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны.
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П'ять держав-союзників доправили їх до казахстанських міст минулого тижня на тлі протестів.
У колишній столиці тривають "зачистки". Протягом минулої доби там затримали майже тисячу 700 осіб.
Він вже оголосив про успішне завершення миротворчої місії. По допомогу до Організації договору колективної безпеки влада Казахстану звернулася 6 січня - на тлі масових заворушень у країні.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые за время массовых протестов и беспорядков в Казахстане выступил с видеообращением
Окрім того, президент країни обіцяє кадрові перестановки і в силових відомствах.
У вітчизняному МЗС насильство у Казахстані засудили, і висловили співчуття у зв'язку зі смертю людей. А ще зазначили, що закордонні військові сили повинні поважати незалежність і кордони Казахстану.