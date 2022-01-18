Живий-здоровий, з країни не тікав. Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв - уперше від початку заворушень - з'явився на публіці.

Він записав відеозвернення і запевнив - попри чутки зі столиці під час протестів нікуди, нібито, не виїжджав. Назарбаєв засудив масові сутички та рішуче відкинув припущення щодо протистояння керівних еліт. За словами колишнього президента, жодного конфлікту немає. Сам Назарбаєв - звичайний пенсіонер, а влада цілком належить чинному лідеру - Касим-Жомарту Токаєву. Звернення пролунало на тлі масових звільнень оточення Назарбаєва з високих посад. Напередодні з Казахстану вилетів молодший брат Назарбаєва.

Нурсултан Назарбаєв, президент Казахстану (1991 - 2019):