Тарифна пастка. Бо рахунок за тепло - у чотири рази більший за попередній. У такій ситуації нині опинились підприємці та неприбуткові організації. А все тому, що їх держава не захистила ціною, як населення чи бюджетні установи.

Як пережити зиму в таких умовах і що робити тим, кому платити нічим? Ірина Розова розкаже.

Цей дитячий садок - на перший погляд - нічим не відрізняється від решти. Але це тільки на перший погляд. Вихованці тут особливі - діти з аутизмом.

Інна Сергієнко, засновниця дитячого садка:

Тут все як у звичайному дитячому садочку: є розклад, вони приходять, їх вчать, як гратися на дитячому майданчику, тобто там на тій гірочці. Їм потрібно чекати в черзі й це важко, але їх цьому навчають.

На три десятки дітей з особливостями розвитку тут удвічі більше фахівців. Вихователі, логопеди, терапевти та психологи. Дитсадок недержавний і некомунальний, тому утримують його власним коштом батьки, а ще дають гроші благодійники. І цього ресурсу ледь вистачає. Про прибутки взагалі не йдеться, - каже засновниця дитсадка Інна Сергієнко. А з початком опалювального сезону - ситуація патова. За тепло - отримали рахунок у чотири рази більший, ніж очікували.

Інна Сергієнко, засновниця ГМО "Дитина з майбутнім":

60 тисяч гривень. Це був сюрприз такий для нас, розумієте, тут же діти. У нас немає цих прибутків, у нас тут не бізнес.

Рахувати тепло для приватних соціальних установ - за новою тарифною сіткою - вирішили в уряді. І дитсадок для дітей з аутизмом потрапив в одну категорію із... торговельними центрами та спортзалами! Релігійних і бюджетних установ при цьому новації не торкнулися. Діватися керівництву дошкільного закладу немає куди, тож, кажуть, доведеться платити. І ці витрати ляжуть тягарем на батьків.

Інна Сергієнко, засновниця ГМО "Дитина з майбутнім":

Якщо ці 60 тисяч на це поділити - то по дві тисячі з кожної дитини…

У тарифну пастку потрапили й сотні громадських центрів розвитку для дітей із ментальними особливостями по всій Україні. Один із таких, в Івано-Франківську, вже три роки відвідує п'ятирічний Платон.

Ірина Крайняк, мати дитини з особливостями ментального розвитку:

Це не звичайні гуртки - танці чи англійська мова, це потужна реабілітація, дитина розвивається в мене з двох років, якби ми нічого не робили, явно не було б такого прогресу, тому для цих дітей це просто необхідність, як їсти.

Аби дитина відвідувала центр, родина щомісяця витрачає сім тисяч гривень. І якщо заняття здорожчають, каже мати Платона Ірина, їхній сімейний бюджет цього не витримає.

Ірина Крайняк, мати дитини з особливостями ментального розвитку:

Ми зараз маємо занять 5-6 в тиждень, будемо мати два, це не про що, нам треба в тиждень мінімум кожного дня мати заняття, а це збільшить бюджет занять вдвічі, просто ні одна мама цього не потягне…

Тож засновниця столичного дитсадка для дітей з аутизмом звернулася від імені всіх мам до урядовців. Просить прирівняти неприбуткові соціальні заклади до бюджетних. Та відповіді - ще чекає. І може не дочекатися, кажуть у тимчасовій комісії Верховної Ради з прав дитини. Бо реагувати на такі проблеми - в Кабміні нікому.

Юрій Павленко, народний депутат, секретар тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування випадків порушення прав дитини:

В структурі Кабінету міністрів відсутній орган виконавчої влади, або будь-яка посадова особа, яка була б відповідальна за захист та забезпечення прав дитини, щоби не ухвалювалися рішення проти дітей, щоби оперативно та швидко реагувати на ту чи іншу проблему, яка виникає.

І якщо з проблемою батьки не зможуть впоратися, більшість приватних закладів змушені будуть закритися. А діти з особливостями розвитку - залишаться без соціального майбутнього.