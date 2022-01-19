До України приїде Держсекретар США Ентоні Блінкен [ Редактировать ]
Сьогодні до України приїде Держсекретар США Ентоні Блінкен.
Як повідомили в Держдепартаменті, візит триватиме два дні. Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, аби "підтвердити відданість Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України".
Держсекретар також відвідає працівників посольства США. А потім вирушить до Берліна. З міністром закордонних справ Німеччини - Анналеною Бербок - говоритимуть про стримування подальшої російської агресії проти України та економічні санкції.
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